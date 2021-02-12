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MasterCard в этом году начнёт принимать платежи в криптовалюте

Будут приниматься только самые надёжные и безопасные криптовалюты
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Платёжная система MasterCard станет очередной, которая будет работать с криптовалютами. Финансовый сервис начал подготовку к поддержке ряда криптовалют позднее в этом году, о чём сказано в блоге компании.

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Валюты должны будут подчиняться определённым правилам. Увидев рост криптовалютных транзакций, MasterCard выбирает ряд валют, которые отвечают требованиям безопасности, надёжности и юридического законодательства. Это означает, что многие виртуальные валюты в систему MasterCard не попадут. В то же время, многие розничные сети начнут принимать криптовалюты в качестве оплаты.

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Основным параметром для криптовалюты является защита потребителей, в том числе конфиденциальность и обеспечение сохранности пользовательских данных. Это такой же уровень защиты, к которому привыкли пользователи кредитных карт.

Криптовалюты должны будут внедрить строгие меры соответствии, включая процедуру идентификации. Также они должны придерживаться местных законов и правил. Цифровые валюты должны приниматься в виде платежей, а не быть только инвестициями.

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MasterCard идёт по следам платёжной системы PayPal, которая с ноября позволяет пользователям в США покупать, продавать и хранить виртуальные валюты. Компания Tesla недавно приобрела биткоинов на сумму $1,5 млрд. и будет принимать их в качестве средства оплаты.

MasterCard уже тоже работала с криптовалютами, но только через посредников Wirex и BitPay для их конвертирования в обычные деньги. Ещё компания обладает 89 патентами на блокчейн, а в будущем их может стать на 285 больше.

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MasterCard в этом году начнёт принимать платежи в криптовалюте
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