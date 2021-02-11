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Если постараться, можно найти видеоигры со свиньями, но вряд ли что-то думал, что сами свиньи тоже могут играть в видеоигры. Впрочем, для целеустремленных исследователей нет ничего невозможного. Даже если стоит задача научить свинью пользоваться джойстиком.

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Давно известно, что свиньи умнее, чем кажутся. Исследователи из Университета Пердью в Индиане решили, что с таким умом ничего не мешает стать геймером, и научили свиней манипулировать джойстиком. За выполнение определённых задач они получали награду.

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Свиньи передвигали курсор по экрану с целью столкнуться с одной из четырёх стен. В случае успеха раздавался звуковой сигнал и свинья получила награду. Чем более успешной она была в игре, тем меньше стен появлялось.

Поскольку свиньи дальнозоркие, экран разместили на достаточном расстоянии, чтобы они могли разглядеть его содержимое. Необходимость пользоваться пятачком для управления заставляла постоянно переводить взгляд между экраном и джойстиком. Всё это не помешало им ловко управляться с игрой.

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Две йоркширские свиньи возрастом три месяца с именами Гамлет и Омлет успешнее всего проявляли себя в игре с одной и двумя стенами. После 12 недель тренировок свиньи стали слишком крупными, чтобы выдерживать игровые сессии целиком.

Двухлетние микросвиньи лучше других проявили себя в игре с тремя стенами вместо одной. Исследователи говорят, что это свидетельствует об их поведенческой и активной гибкости. Кажется, что одобрение со стороны тренера для свиней было не менее важно, чем получение угощения.

Исследователи не собираются останавливаться и уверены, что с сенсорными экранами свиньи справятся даже лучше, чем с джойстиками. Это открывает для производителей устройств вроде планшетов новый рынок сбыта среди животных, а успешные геймеры смогут утверждать, что играют не хуже свиней.