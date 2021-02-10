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Установка операционной системы Android 10 на портативную игровую консоль Nintendo Switch может дать её владельцам больше, чем возможность только играть. Можно будет устанавливать программное обеспечение, которое изначально не поддерживалось. Например, это сервисы потоковой трансляции видео или эмуляторы. Правда, всегда есть вероятность превратить устройство в кирпич, но стоит рискнуть ради расширения функциональности.

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Разработчики из команды SwitchRoot в своё время портировали Android 8.1 на Nintendo Switch, поэтому опыт у них есть. В данном случае предлагается система LineageOS 17.1.

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Эта версия основана на сборке для устройства Nvidia Shield TV. На форуме XDA-Developers говорится, что новый релиз более быстрый и отзывчивый по сравнению с Android 8.1. Улучшается продолжительность автономной работы и появился режим глубокого сна.

Также была улучшена работа в сетях Wi-Fi и поддержка Joy-Con. Одним из главных преимуществ Android является доступ к магазину приложений Google Play Store. Это позволяет устанавливать сервисы вроде Netflix и Spotify, сервисы потоковой трансляции игр Stadia или GeForce Now.

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Среди прочего можно назвать поддержку обновлений по воздуху, переработанные профили вентилятора для более тихой работы, улучшенная поддержка дока с масштабированием разрешения, переписанный драйвер зарядного устройства с поддержкой USB-PD и сторонних доков. Был оптимизирован драйвер сенсорного экрана, упрощена установка через инструмент Hekate, упрощены профили электропитания, расширена поддержка Bluetooth-аксессуаров и поддерживается автоповорот экрана.





Nintendo и разработчики LineageOS к этой сборке отношений не имеют. При этом она не поддерживает эксклюзивные игры для Shield вроде Half-Life 2 и Tomb Raider. Существуют и некоторые баги. Например, звук через Bluetooth подтормаживает, не все приложения поддерживают Joy-Con d-pad. К тому же не все модели Nintendo Switch будут работать на этой сборке, а только выпущенные до того, как разработчики обновили внутренние компоненты. На Switch Lite сборку установить нельзя. При помощи карты памяти SD можно переключаться между двумя операционными системами.