Игра серии Forza Horizon впервые появится в Steam 9 марта
Компания Microsoft 9 марта представит на игровой платформе Steam игру Forza Horizon 4. Впервые представитель данной гоночной франшизы будет доступен в Steam. Можно будет играть на приставках Xbox, на компьютерах под управлением Windows 10 и передавать игру через xCloud.
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Студия Playground Games продолжает работать над гоночной игрой и выпускает дополнения, а также режим в стиле Battle Royale. Скоро будет представлено новое расширение под названием Hot Wheels, которое за цену в $10 предложит новые автомобили.
Раньше Microsoft не жаловала Steam, но несколько лет назад передумала и пообещала публиковать здесь больше игр под Xbox. В 2019 году в Steam вышла Halo: The Master Chief Collection, в 2020 к ней присоединилась Sea of Thieves. Среди последних можно назвать популярную Microsoft Flight Simulator и все они часто попадают в перечень наиболее востребованных в Steam.
Forza Horizon 4 была представлена в 2018 году одновременно на Xbox и компьютерах. До сих пор она продавалась в цифровом магазине Microsoft по цене $59,99. Многие обозреватели считают игру одним из лучших гоночных симуляторов. Сейчас в ней более 600 автомобилей и отличная графика с реалистичным окружением и погодными эффектами. К сожалению, сохранения игры в Steam нельзя будет перенести на другие платформы.
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Пока ничего не говорится про появление в Steam других игр этой серии.
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