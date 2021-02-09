Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Microsoft 9 марта представит на игровой платформе Steam игру Forza Horizon 4. Впервые представитель данной гоночной франшизы будет доступен в Steam. Можно будет играть на приставках Xbox, на компьютерах под управлением Windows 10 и передавать игру через xCloud.

реклама

Студия Playground Games продолжает работать над гоночной игрой и выпускает дополнения, а также режим в стиле Battle Royale. Скоро будет представлено новое расширение под названием Hot Wheels, которое за цену в $10 предложит новые автомобили.

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Раньше Microsoft не жаловала Steam, но несколько лет назад передумала и пообещала публиковать здесь больше игр под Xbox. В 2019 году в Steam вышла Halo: The Master Chief Collection, в 2020 к ней присоединилась Sea of Thieves. Среди последних можно назвать популярную Microsoft Flight Simulator и все они часто попадают в перечень наиболее востребованных в Steam.

Forza Horizon 4 была представлена в 2018 году одновременно на Xbox и компьютерах. До сих пор она продавалась в цифровом магазине Microsoft по цене $59,99. Многие обозреватели считают игру одним из лучших гоночных симуляторов. Сейчас в ней более 600 автомобилей и отличная графика с реалистичным окружением и погодными эффектами. К сожалению, сохранения игры в Steam нельзя будет перенести на другие платформы.

реклама

Пока ничего не говорится про появление в Steam других игр этой серии.