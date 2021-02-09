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Steam и PlayStation 5 официально дебютируют в Китае

Китайский рынок видеоигр станет ещё больше
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Игровая платформа Valve Steam и игровая консоль Sony PlayStation 5 наконец добираются до Китая, где прежде они отсутствовали. В Steam китайские пользователи раньше довольствовались международной версией приложения, но правительство в любой момент без предупреждения могло перекрыть доступ. PlayStation 5 в стране официально также отсутствовала и приходилось покупать её за рубежом. Вскоре всё это изменится.

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Публичная бета-версия китайского варианта приложения Steam уже работает и может быть скачана. В настоящее время здесь около 40 игр, включая такие как DOTA 2, Human Fall Flat, Counter-Strike: Global Offensive. Китайский клиент предлагает игры, которые были одобрены китайскими властями и отвечают суровым ограничениям. Например, в плане отображения насилия и азартных игр.

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Есть видео, где представители компании Sony подтверждают запуск PlayStation 5 в Китае во втором квартале нынешнего года. Аналитик Даниэль Ахмад утверждает, что версия консоли для материкового Китая может иметь региональную блокировку.

Наверняка китайские геймеры будут рады подобным новостям. Хотя они должны терпеть ограничения со стороны властей, покупать видеоигры по официальным каналам безопасней. С другой стороны, китайские геймеры уже потратили немало денег в международной версии Steam, поэтому не все могут захотеть перебираться из неё в китайский вариант.

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Эдуард Левин
14:10
А что он не так написал? Она ещё быстрее окупится, но будет в рознице 800 дол.
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aggile
14:04
отчасти вы правы...реально стоящих игр, так чтоб и геймплей и графон...ну 2-3 в год. Все остальное чаще всего без проблем и с запасом играется на древних паскалевских миддлах.
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Listoman
14:00
Есть те, которым надо получить +10% к 3080 за любые деньги, а после выхода 3080ti в таком конфиге уже нельзя будет продать таким персонажам 3090 за 1500)
Конфигурация ядер CUDA видеокарты GeForce RTX 3080 Ti ещё не определена
aggile
13:59
Они либо дебилы, либо тролли. Какие к черту 329 баксов, когда 3060 выдает 50 или сколько там хешей...Карт в рознице не будет еще долго. Cудя по всему гораздо дольше чем было три года назад.
GeForce RTX 3060 может оказаться жертвой майнеров и позволяет отбить свою цену всего за 2 месяца
Kopcheniy
13:56
Поправочка - у 3090 памяти 24 гига, а не 20. 20 прогнозировали для 3080Ti, но походу все же влупят 12. Ti-шка еще не созрела для рывка по объему памяти
Конфигурация ядер CUDA видеокарты GeForce RTX 3080 Ti ещё не определена
Kopcheniy
13:55
Как будто в ней сейчас есть смысл. Покупка 3090 оправдана больше для рабочих приложений.
Конфигурация ядер CUDA видеокарты GeForce RTX 3080 Ti ещё не определена
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