Steam и PlayStation 5 официально дебютируют в Китае
Игровая платформа Valve Steam и игровая консоль Sony PlayStation 5 наконец добираются до Китая, где прежде они отсутствовали. В Steam китайские пользователи раньше довольствовались международной версией приложения, но правительство в любой момент без предупреждения могло перекрыть доступ. PlayStation 5 в стране официально также отсутствовала и приходилось покупать её за рубежом. Вскоре всё это изменится.
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Публичная бета-версия китайского варианта приложения Steam уже работает и может быть скачана. В настоящее время здесь около 40 игр, включая такие как DOTA 2, Human Fall Flat, Counter-Strike: Global Offensive. Китайский клиент предлагает игры, которые были одобрены китайскими властями и отвечают суровым ограничениям. Например, в плане отображения насилия и азартных игр.
Есть видео, где представители компании Sony подтверждают запуск PlayStation 5 в Китае во втором квартале нынешнего года. Аналитик Даниэль Ахмад утверждает, что версия консоли для материкового Китая может иметь региональную блокировку.
Наверняка китайские геймеры будут рады подобным новостям. Хотя они должны терпеть ограничения со стороны властей, покупать видеоигры по официальным каналам безопасней. С другой стороны, китайские геймеры уже потратили немало денег в международной версии Steam, поэтому не все могут захотеть перебираться из неё в китайский вариант.
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