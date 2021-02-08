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Компания Samsung в своих смартфонах не особо радует использованием быстрой подзарядки. В последние годы она представила технологию подзарядки мощностью 45 Вт, но конкуренты уже предлагает более чем 100 Вт. К этой цифре южнокорейский производитель пока не подбирается, но всё же собирается сделать шаг вперёд.

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Появилась информация, что скоро будет представлен новый адаптер для подзарядки Samsung. Модельный номер у него EP-TA865 и впервые его обнаружили в Южной Корее в прошлом сентябре.

Напряжение адаптера составляет 20 В, сила тока 3,25 А, что означает мощность 65 Вт. В таком случае это будет самое быстрое зарядное устройство производства Samsung. Будет поддерживаться стандарт USB PD PPS. Он отвечает за изменение рабочего напряжения в реальном времени для улучшения эффективности подзарядки.

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Для Samsung этот адаптер станет значительным шагом вперёд. Недавно поступившие в продажу аппараты серии Galaxy S21 вообще не имеют в комплекте поставки зарядного устройства. При этом данные смартфоны поддерживают зарядку с мощностью максимум 25 Вт. 45 Вт поддерживают модели Galaxy S20 Ultra и Galaxy Note 10 Plus, но это редкость для аппаратов этого производителя.

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Наверняка новые адаптеры не будут входить в комплекты поставки будущих флагманских смартфонов Samsung. Желающим придётся покупать их отдельно за дополнительную оплату. Быть может, Samsung готовит адаптер для подзарядки планшетов и смартфонов, как это сделала Xiaomi. Дебют адаптера мощностью 65 Вт от этого производителя состоялся в прошлом году вместе с появлением смартфона Mi 10 Pro. Этот же адаптер может заряжать ноутбуки.

Про сроки появления адаптера Samsung ничего не сообщается, но наверняка он будет не дешёвым. В прошлом году адаптер для подзарядки Galaxy S20 Ultra стоил $50.