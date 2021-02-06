Старый браузер Edge уберут из Windows 10 в апрельском обновлении
Новый браузер Microsoft Edge на Chromium доступен для пользователей уже больше года. Его распространение велось постепенно. Потребовалось несколько месяцев, прежде чем браузер через центр обновлений Windows оказался на всех компьютерах на Windows 10.
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В выпущенной прошлой осенью версии Windows 10 20H2 новый вариант Edge предустановлен в системе. При этом там есть и старый вариант браузера, которым при желании можно воспользоваться.
Поддержка этого старого варианта будет прекращена 9 марта. Затем его полностью уберут из компьютеров на версиях Windows 10 вплоть до 1803. Вторничные обновления за апрель установят Edge на Chromium и уберут из системы старый браузер. Если вы работали в двух браузерах одновременно, такая возможность скоро исчезнет. Другие приложения с применением EdgeHTML не будут затронуты, WebView до сих пор поддерживается.
Два этих изменения будут включены в превью накопительных обновлений за март. Они относятся ко всем версиям вплоть до 1809, за исключением неподдерживаемых, вроде 1903. Версии Windows 10 1507 и 1607 поддерживаются в Long-Term Servicing Branch.
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