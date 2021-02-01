Microsoft уверена в способности Bing заменить поисковую систему Google в Австралии
Поисковая система Bing с большим отставанием от Google занимает второе место по популярности по всему миру. Тем не менее, Microsoft уверена, что хотя бы в одной стране Bing может заменить Google.
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Об этом сообщил премьер-министр Австралии в свете угрозы Google покинуть страну. Американская компания угрожает сделать это из-за предлагаемого законопроекта, который заставляет компании вроде Google и Facebook платить новостным агентствам за указание ссылок на них.
Конечно, Bing присутствует в Австралии и сейчас. Статистика Statcounter даёт системе всего 4% рынка. Как видим, в честном противостоянии с Google у неё в данный момент шансов нет. Возникает вопрос, решится ли Google отдать рынок главному конкуренту и дать ему возможность закрепиться здесь в роли лидера. После этого отвоевать свои позиции обратно может и не получиться. В таком случае убытки от отсутствия рекламного бизнеса на целом континенте могут оказаться больше тех расходов, на которые сейчас толкает Google правительство Австралии.
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