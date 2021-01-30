Apple поставила новый рекорд по поставкам планшетов в 2020 году
4-й квартал 2020 года был успешным не только для аппаратов iPhone. Также хорошо покупали планшеты iPad, поставки выросли на 40% по сравнению с последним кварталом 2019 года. Было выпущено 19,2 млн. планшетов Apple, это лучший показатель кампании за 6 лет.
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Статистика компании IDC на этой неделе показала, что смартфоны в последнем квартале возобновили рост. Поспособствовала этому Apple со своими 90,1 млн. выпущенных аппаратов iPhone.
Теперь отчёт от компании Canalys говорит, что планшеты iPad тоже покупают неплохо. Было выпущено 19,2 млн. экземпляров, доля рынка составила 36%. В последний раз так много устройств iPad выпускали в 2014 году.
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Samsung идёт на втором месте с 9,9 млн. планшетов Galaxy. Рост по сравнению с результатом годичной давности равен 41%. На третьем месте располагается компания Amazon, планшеты которой слабо представлены в нашей стране. Тем не менее, это не помешало ей выпустить 6,5 млн. экземпляров. В первой пятёрке спад был только у Huawei. Глубина этого спада составила 24%. Компания продолжает находиться под санкциями США, поставки смартфонов у неё пострадали ещё сильнее, потеряв 42%.
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Совокупный объём поставок планшетов вырос на 54%, тогда как смартфоны выросли всего на 4,3%. Это результат за последний квартал, а за весь год объём поставок увеличился на 28%.
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В очередной раз одним из главных источников роста является пандемия коронавируса. В результате роста спроса производители стали выпускать планшеты разных ценовых категорий с различными вариантами подключения.
Canalys анализирует и поставки компьютеров в целом. Сюда относятся башенные настольные компьютеры, ноутбуки, рабочие станции и планшеты. В 4-м квартале по объёму поставок лидировала Lenovo, дальше идут Apple, HP, Dell, Samsung. Всего за год было выпущено 458,2 млн. компьютеров, рост равен 17%.
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