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Apple поставила новый рекорд по поставкам планшетов в 2020 году

Год оказался удачным для рынка компьютеров в целом
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4-й квартал 2020 года был успешным не только для аппаратов iPhone. Также хорошо покупали планшеты iPad, поставки выросли на 40% по сравнению с последним кварталом 2019 года. Было выпущено 19,2 млн. планшетов Apple, это лучший показатель кампании за 6 лет.

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Статистика компании IDC на этой неделе показала, что смартфоны в последнем квартале возобновили рост. Поспособствовала этому Apple со своими 90,1 млн. выпущенных аппаратов iPhone.

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Теперь отчёт от компании Canalys говорит, что планшеты iPad тоже покупают неплохо. Было выпущено 19,2 млн. экземпляров, доля рынка составила 36%. В последний раз так много устройств iPad выпускали в 2014 году.

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Samsung идёт на втором месте с 9,9 млн. планшетов Galaxy. Рост по сравнению с результатом годичной давности равен 41%. На третьем месте располагается компания Amazon, планшеты которой слабо представлены в нашей стране. Тем не менее, это не помешало ей выпустить 6,5 млн. экземпляров. В первой пятёрке спад был только у Huawei. Глубина этого спада составила 24%. Компания продолжает находиться под санкциями США, поставки смартфонов у неё пострадали ещё сильнее, потеряв 42%.

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Совокупный объём поставок планшетов вырос на 54%, тогда как смартфоны выросли всего на 4,3%. Это результат за последний квартал, а за весь год объём поставок увеличился на 28%.

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В очередной раз одним из главных источников роста является пандемия коронавируса. В результате роста спроса производители стали выпускать планшеты разных ценовых категорий с различными вариантами подключения.

Canalys анализирует и поставки компьютеров в целом. Сюда относятся башенные настольные компьютеры, ноутбуки, рабочие станции и планшеты. В 4-м квартале по объёму поставок лидировала Lenovo, дальше идут Apple, HP, Dell, Samsung. Всего за год было выпущено 458,2 млн. компьютеров, рост равен 17%.

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