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Пришлось ждать довольно долго, но рынок смартфонов всё же сумел вернуться на путь роста. Статистика IDC показывает, что поставки в последнем квартале прошлого года составили 385,9 млн., что на 16 млн. выше показателя годичной давности. В остальном год был весьма неудачным для смартфонов. В первом квартале поставки были 275,8 млн. (-11,7%). Во втором квартале они равнялись 278,4 млн. (-16%), в третьем квартале 353,6 млн., также ниже показателя годичной давности. Теперь рост поставок успокоил многих инвесторов.

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Apple выпустила 90,1 млн. смартфонов. Samsung отстала с результатом 73,9 млн. и долей рынка 19,1%. Дальше идут Xiaomi и Oppo с объёмом поставок 43,3 млн. и 33,8 млн. соответственно.

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Замыкает пятерку компания Huawei, которая за год успела немало потерять. Другого никто и не ждал, поскольку проблемы с американским правительством хорошо известны. Годом ранее Huawei была первой по объёмам поставок. Сейчас она находится под санкциями и рассматривает вариант продать премиальные бренды смартфонов Mate и P. Бренд Honor уже был продан. Несмотря на это, Huawei остаётся достаточно сильной, особенно в Азии. Быть может, ей удастся вернуть утраченные позиции хотя бы частично.

IDC считает, что этот рост является предвестником успехов рынка смартфонов в 2021 году. Растёт спрос, распространяются сети 5G, производители агрессивно проводят распродажи, смартфоны начального и среднего уровня становятся всё более качественными. Также во время карантина люди проводят в мобильных устройствах всё больше времени.