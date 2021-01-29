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Статистика популярности разных версий Windows 10 за январь

Windows 10 20H2 замедляется и находится на третьем месте
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RTX 3080 за 200 000р
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены
RTX 3090 - цены пошли вниз
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
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Компания AdDuplex выпустила свой ежемесячный отчёт об использовании различных версий операционных систем Windows 10. Нашему вниманию представлены показатели за незаконченный ещё январь. Данные собираются из примерно 5000 приложений из магазина Microsoft Store с применением AdDuplex SDK v2 или более современных версий. Статистика взята 27 января с почти 80000 компьютеров.

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Продолжает распространяться представленная в прошлом октябре последняя версия Windows 10 20H2. Правда, темпы роста замедляются. Сейчас доля системы составляет 16,8% против 13,6% месяцем ранее. Это более слабые темпы распространения по сравнению с двумя прошлыми месяцами, но всё же система смогла обойти версию 1909 с её долей 15,2%.

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Более старые версии теряют пользователей. May 2020 Update (2004) с 40,4% снизилась до 39,8%. November 2019 Update (1909) потеряла больше всех, с 33,2 % до 31,2%. Версия 1903 обладает сейчас долей 6,6% вместо 7,1%.

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Остальные более старые версии остались почти без изменений. Версия 1809 показала результат 1,5%, 1803 даже немного подросла до 1,8%, другие старые версии остаются на уровне 2,2%. Число участников программы Windows Insider от общего количества пользователей Windows 10 составляет 0,2% вместо 0,3% месяцем ранее.

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Можно не сомневаться, что последняя версия продолжит свой рост. Даже если пользователи не захотят устанавливать её, со временем поддержка более старых версий прекращается и установка новых происходит автоматически.

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