Сервис YouTube выплатил создателям контента более $30 млрд. за три года
Генеральный директор YouTube рассказала, что платформа за последние три года заплатила создателям контента более $30 млрд. Принадлежащий Google сервис обещает продолжать работать над улучшениями для создателей контента и зрителей.
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Только в 2019 году YouTube внёс вклад в ВВП США в размере 16 млрд. Oxford Economics считает это равнозначным созданию 345000 полноценных рабочих мест.
Создатели контента стараются разнообразить свои источники дохода. В прошлом году утроилось количество каналов с доходами от подписчиков, Super Stickers, Super Chats. Количество присоединившихся к партнёрской программе YouTube каналов выросло более чем в 2 раза.
Было рассказано о некоторых запланированных на этот год изменениях. YouTube собирается повысить прозрачность своей политики, которая влияет на создателей контента, чтобы усовершенствовать процесс подачи апелляций. В США создатели контента смогут указывать свой пол, разу, этничность и ориентацию. Правда, всё это будет делаться на добровольной основе, чтобы лучше понимать разные сообщества на YouTube.
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