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Опубликованная в выходные компанией Apple статья рассказывает, что модели iPhone 12 содержат больше магнитов, чем аппараты предыдущего поколения. При этом в статье говорится, что риск для находящихся рядом медицинских устройств не стал выше. В следующем параграфе написано, что медицинские устройства вроде встроенных кардиостимуляторов и дефибрилляторов могут содержать датчики, которые при близком контакте реагируют на магниты и радиоволны. Чтобы избежать возможного взаимодействия, нужно держать iPhone и MagSafe как можно дальше от подобных медицинских устройств. Дальше в данном случае означает 15 см или 30 см во время беспроводной подзарядки. Конкретное расстояние зависит от модели медицинского устройства.

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В журнале Heart Rhythm было опубликовано исследование кардиостимулятора Medtronic. Он выключился, когда iPhone 12 находился рядом с ним. Это исследование может заставить медицинских производителей проводить больше тестов, чтобы узнать, не возникнут ли проблемы в работе при нахождении рядом iPhone 12 или MagSafe. Medical Xpress говорит о потенциальном решении. Производители вроде Medtronics могут задействовать меньше магнитов или методы для уменьшения электромагнитного взаимодействия с окружающими источниками.

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В качестве примера приводятся пульты дистанционного управления от телевизора или ультразвуковые приемопередатчики. В них используется несложный код, который обеспечивает отсутствие взаимодействия с окружающими источниками. Достаточно пары ультразвуковых бит, наложенных поверх волн на распространённой частоте 40 КГц.

В общем, пока iPhone 12 и MagSafe нужно держать подальше от кардиостимуляторов и тому подобных жизненно важных медицинских аппаратов. Любое устройство с сильными магнитами следует использовать с осторожностью рядом с медицинскими аксессуарами и оборудованием.