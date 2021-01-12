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Персональным компьютерам давно предсказывают скорое забвение, а тем временем они показали первый значительный рост за последнее десятилетие. Исследовательская фирма Canalys сообщает, что в 2020 году на рынок было выпущено 297 млн. компьютеров, что на 11% лучше результата 2019 года. Аналитическая фирма IDC оценивает количество поставок в 302 млн. (+13,1%). Gartner также говорит о крупнейшем росте с 2010 года.

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Поставки компьютеров выросли благодаря росту спроса из-за пандемии коронавируса. Дефицит поставок привёл к нехватке ноутбуков в середине года и спрос продолжал расти. Аналитики IDC считают, что есть все признаки продолжения роста рынка. В первую очередь поблагодарить стоит работу и учёбу из дома, а также видеоигры в качестве популярного развлечения. Продажи игровых компьютеров и мониторов продолжают расти. Хромбуки также выходят за пределы образовательных учреждений на потребительский рынок.

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Были и другие признаки того, что в 2020 году поставки росли. Microsoft в начале пандемии заявила, что компьютеры вернулись. Подтверждается это значительным ростом использования системы Windows. Microsoft скорректировала планы по Windows 10X в результате пандемии и роста спроса на компьютеры. Сначала эту систему планировали выпускать на устройствах с двумя экранами, но теперь она сначала выйдет на ноутбуках с одним экраном.

Компьютеры сыграли ключевую роль в переходе компании на цифровую работу. Переход на дистанционную работу и обучение был беспрецедентного уровня и без компьютеров он не стал бы возможным. В результате компьютеры больше нельзя списывать со счетов в противостоянии с мобильными устройствами и они точно останутся с нами надолго.

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Canalys и IDC соглашаются, чтобы первым в списке производителей является китайская компания Lenovo, которая за год выпустила 72 млн. компьютеров. На втором месте располагается HP, Dell третья. Apple увеличила поставки на 17% по оценке Canalys и на 29% по оценке IDC.

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Ещё Apple впечатлила обозревателей своим чипом M1 на архитектуре ARM в составе MacBook Air. Этот ноутбук является одним из наиболее рекомендуемых обозревателями.