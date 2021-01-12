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Выпущенный в 2018 году потребительский HP Spectre Folio компания превратила в устройство корпоративного класса Elite Folio. Дизайн 2 в 1 сохранился, но вместо процессора Intel Core применяется Qualcomm Snapdragon, а заодно появился стилус.

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Линейка процессоров Snapdragon 8cx не может похвастаться выдающейся производительности, зато может отличной автономностью. HP не называет ёмкость батареи, но обещает воспроизведение видео на протяжении 24,5 часа.

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Производители планшетов не могут решить, где лучше хранить стилус. Spectre Folio предлагает для него петлю, Samsung предпочитает специальную кобуру. Microsoft Surface Pro X и Dell Inspiron 7000 используют третий вариант в виде плоского подзаряжаемого стилуса в узком углублении, которое скрывается внутри экрана.

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Elite Folio использует как раз такой вариант и может мгновенно запускать приложение, когда стилус извлекается из своего углубления. Разработчики не говорят, как долго стилус работает между подзарядками, но он постоянно заряжается, находясь в своём отсеке.

Хотя это не полноценный планшет, у него есть специальный мультимедийный режим. В нём доступен тачпад и сенсорный экран с диагональю 13,5 дюйма и 10 точками ввода, защищённый стеклом Gorilla Glass 5.

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Имеется необязательный HP Privacy Screen, чтобы затемнить экран при просмотре под углом и посторонние не увидели лишнего. Клавиатура здесь с защитой от жидкостей. Предлагаются целых четыре динамика с настройкой Bang & Olufsen, а также поддержка стандарта 5G благодаря модему Snapdragon X55.

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Разрешение экрана 1080p, объём памяти LPDDR4X 16 Гб, M.2 NVME SSD вместимостью до 512 Гб. 802.11ac по сравнению с базовым вариантом устройства поменяли на 802.11ax, а Bluetooth 4.2 на Bluetooth LE 5.0. Веб-камера сертифицирована для работы с Windows Hello и обладает механической заслонкой.

Что пока неизвестно, это стоимость. HP сообщит эту информацию примерно в феврале, когда начнутся поставки в магазины.