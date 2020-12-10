Google запускает Android-приложение для ускорения медицинских исследований
Чтобы участвовать в медицинских исследованиях с мобильного устройства, необязательно покупать дорогостоящие iPhone. Google запускает приложение Health Studies для своей системы Android, которая даёт пользователям возможность участвовать в исследовательских проектах по борьбе с различными заболеваниями.
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Первое исследование проводится совместно с детской больницы Бостона и Гарвардской Школой Медицины. В его рамках пытаются улучшить понимание респираторных заболеваний, вроде гриппа и коронавируса. Пользователи из США могут сообщать о своих симптомах, превентивных мерах, результатах тестов. Эти данные позволят понять, как мобильность и другие факторы влияют на распространение вирусных заболеваний. Потом любой желающий сможет прочитать результаты исследований.
В подобных приложениях немалую роль играет конфиденциальность. Google даст контроль над тем, какие данные пользователи отправляют и куда. Информация от участников будет отправляться в зашифрованном виде. Она будет применяться только в исследовательских целях, а не для рекламы.
В ноябре прошлого года Apple выпустила похожее приложение под названием Research. Пользователей на Android значительно больше и если хотя бы небольшая их часть установит новую программу, это поможет ускорить медицинские исследования. Для тех же, кто хочет обрабатывать предоставленные учёными данные для компьютерного моделирования с целью ускорения исследований, на ПК есть программы вроде BOINC и Folding & Home.
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