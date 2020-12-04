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На мероприятии Intel Labs Day 2020 компания Intel представила систему машинного программирования ControlFlag. В ней используются алгоритмы машинного обучения для обнаружения ошибок в программном коде. Система была натренирована на более чем миллиарде строк кода с различными багами. Используется метод «Обнаружение аномалий», чтобы распознавать распространённые шаблоны кода и выявлять ошибки и баги на любом языке программирования.

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Система дополняет проект Rapid Analysis of Developers, который должен помочь программным инженерам и исследователем писать код быстрее. Система занимается бесконтрольным обучением, чтобы уметь определять шаблоны и стилистику в коде. Она не помечает разницу в стилистике как синтаксическую ошибку.

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В тестах ControlFlag смогла распознавать баги в коде финальных вариантов программных продуктов. В одном случае была найдена аномалия в коде cURL, которую не заметили разработчики. Сама Intel уже использует систему в разработке программного обеспечения и прошивок.

В компании уверены, что система значительно уменьшит расход времени и финансов на оценку и отладку кода. Согласно проведённым исследованиям, программные разработчики примерно половину времени тратят на отладку кода. Теперь у них будет больше времени на его написание.