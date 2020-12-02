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Если кому-то придёт в голову запустить систему Windows на недавно анонсированном компьютере Mac M1, сделать это будет непросто. Стандартная Windows x86 несовместима с архитектурой ARM, а Windows 10 на ARM из устройств Surface Pro X в магазинах не купишь. Если всё же Microsoft сделает её публично доступной, на компьютерах Mac пользоваться ей будет ничуть не хуже, чем на устройствах Surface Pro X.

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Когда Microsoft анонсировала Surface Pro X, вместе с ней была представлена разновидность Windows 10 для планшетов на процессорах на архитектуре ARM. Такая система предустановлена на устройствах Surface и на компьютерах сторонних производителей, вроде HP, Asus, Lenovo. Всё это партнёры Microsoft, а что насчёт главного конкурента в лице Apple?

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Проверить это решил ведущий инженер Amazon Web Services Александр Граф. Он протестировал Windows 10 на процессоре M1 при помощи виртуализации QEMU и зафиксировал достаточно высокую производительность.

Другой любознательный разработчик провёл тестирование в бенчмарках Geekbench 4 и 5 и сравнил работу Windows 10 на Surface Pro X и на процессоре M1. В одноядерном тестировании Geekbench 5 компьютер Apple набрал 1288 баллов, в многоядерном 5685. Планшет Microsoft сумел набрать 799 и 3089 баллов соответственно.

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Это подтверждает сказанные в ноябре слова главного программного архитектора Apple Крейга Федериги о том, что система на чипе M1 может работать на Windows 10 на ARM. По его словам, всё зависит от Microsoft, захочет она дать такую возможность или нет.

В случае с предыдущими компьютерами Mac проблем с установкой Windows не было, поскольку они работают на процессорах x86, как и все другие компьютеры. Нужно было лишь использовать программное обеспечение Apple Boot Camp. Если Microsoft будет продавать лицензии на Windows 10 на ARM всем желающим, обладатели новых Mac смогут получить к ней доступ.