В третьем квартале Xiaomi обошла Apple по продажам смартфонов
Apple является одним из ведущих производителей смартфонов во всём мире и зарабатывает на этом больше всех. Однако, по абсолютному количеству проданных аппаратов она не является лидером, по крайней мере в третьем квартале. Аналитики подсчитали, что третье место по объёму продаж у неё отняла компании Xiaomi, которая продала 44,4 млн. аппаратов и занимает 12,1% рынка.
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У Apple доля рынка равна 11,1% и за квартал было продано 40,6 млн. iPhone. В процентах разница небольшая, но важно смотреть на тенденцию.
А тенденция такова, что Xiaomi движется вверх. В прошлом году в это же время доля рынка у неё была 8,5%, а поставки в третьем квартале составляли 33 млн. Теперь они выросли почти на 35%. Зато Apple выпустила смартфонов меньше, чем в третьем квартале прошлого года, примерно на 0,6%.
Как видим, пандемия ударила по Apple сильнее, чем по конкурентам. Если снижение объёма производства комплектующих затрагивает всех, то экономический спад заставляет переходить на более дешёвые продукты и поэтому iPhone покупают меньше, пусть и ненамного. К тому же в Китае пандемия отсутствует и наблюдается отложенный спрос за первую половину года.
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Что касается лидера, Samsung продала 8,8 млн. аппаратов, а на втором месте пока находится Huawei со значением 65,8 млн. Замыкает пятёрку китайская Oppo.
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В ближайшие месяцы Apple наверняка вернёт утраченные позиции, о чём аналитики расскажут в новых отчётах.
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