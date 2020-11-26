Стоимость компонентов iPhone 12 Pro составляет $406
Недавно смартфон iPhone 12 Pro разобрали и проанализировали его внутреннее содержимое. Не менее интересным может быть знание того, сколько стоит это содержимое и сборка. Теперь такая информация стала доступной. В рознице данный смартфон на Западе стоит $1000, хотя суммарная стоимость всех его компонентов значительно ниже. Она составляет $406, если верить отчёту от Fomalhaut. Nikkei сообщает, что 26,8% стоимости приходится на произведённые в Южной Корее компоненты, 21,9% на компоненты из США. Это означает, что Apple использует разных производителей.
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Заключив сделку с Qualcomm, Apple должна пользоваться модемами её производства до 2024 года. Она собирается начать создавать собственные подобные модемы, но ждать этого придётся ещё не один год. Поэтому во всех моделях iPhone 12 используется модем Snapdragon X55 5G стоимостью $90. Это самый дорогой компонент смартфона, дороже даже панелей OLED производства Samsung по цене $70. Процессор Apple A14 Bionic вдвое дешевле модема при цене $40.
Что ещё больше повышает стоимость iPhone 12 Pro, так это увеличение розничной цены при удвоении объёма хранилища и увеличение объёма оперативной памяти на 50% по сравнению с iPhone 11 Pro. Стоимость компонентов меньше по сравнению с Galaxy Note 20 Ultra, где они обошлись в $549.
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Совокупная стоимость компонентов является не единственной статьёй расходов при производстве. Ещё важно принимать во внимание уровень производства годных компонентов, стоимость исследований и разработок, производства, доставки, рекламы, расходы на поставщиков комплектующих.
Среди других компонентов назовём оперативную память SK Hynix по цене $12,8, флеш-память Samsung за $19,2 и сенсоры камер Sony CMOS за $7,4-$7,9.
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