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Стоимость компонентов iPhone 12 Pro составляет $406

Самым дорогим компонентом является модем Qualcomm 5G
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Недавно смартфон iPhone 12 Pro разобрали и проанализировали его внутреннее содержимое. Не менее интересным может быть знание того, сколько стоит это содержимое и сборка. Теперь такая информация стала доступной. В рознице данный смартфон на Западе стоит $1000, хотя суммарная стоимость всех его компонентов значительно ниже. Она составляет $406, если верить отчёту от Fomalhaut. Nikkei сообщает, что 26,8% стоимости приходится на произведённые в Южной Корее компоненты, 21,9% на компоненты из США. Это означает, что Apple использует разных производителей.

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Заключив сделку с Qualcomm, Apple должна пользоваться модемами её производства до 2024 года. Она собирается начать создавать собственные подобные модемы, но ждать этого придётся ещё не один год. Поэтому во всех моделях iPhone 12 используется модем Snapdragon X55 5G стоимостью $90. Это самый дорогой компонент смартфона, дороже даже панелей OLED производства Samsung по цене $70. Процессор Apple A14 Bionic вдвое дешевле модема при цене $40.

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Что ещё больше повышает стоимость iPhone 12 Pro, так это увеличение розничной цены при удвоении объёма хранилища и увеличение объёма оперативной памяти на 50% по сравнению с iPhone 11 Pro. Стоимость компонентов меньше по сравнению с Galaxy Note 20 Ultra, где они обошлись в $549.

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Совокупная стоимость компонентов является не единственной статьёй расходов при производстве. Ещё важно принимать во внимание уровень производства годных компонентов, стоимость исследований и разработок, производства, доставки, рекламы, расходы на поставщиков комплектующих.

Среди других компонентов назовём оперативную память SK Hynix по цене $12,8, флеш-память Samsung за $19,2 и сенсоры камер Sony CMOS за $7,4-$7,9.

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Старт 6800 еще хуже 3080 , вообще могила. Странно в майнинге и играх хуже и по цене не шибко ниже зеленых.
AMD считает, что только Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 годятся для игр в разрешении 4K
Андрей Илясов
09:30
у меня и приставки и игровой ПК. Но что то я не вижу дешевизны в своем компе... Он в два раза дороже пс5 (как минимум), так что фраза звучит не убедительно
Некоторые компоненты PlayStation 5 работают на пределе температуры
Testnamev Nexus
09:29
Да, пожелаем им прибыльных перепродаж ха ха ха
Некоторые компоненты PlayStation 5 работают на пределе температуры
smaximaa
09:29
Е6альник какой-то сальный, жидовский. На дядю Мойшу с Одессы похож.
Radeon RX 6800 XT проиграла Geforce RTX 3080 в 17 играх и 4-х разрешениях
Андрей Илясов
09:28
первыми пусть наслаждаются перекупы ))
Некоторые компоненты PlayStation 5 работают на пределе температуры
Roditch
09:28
В основном на хомяках.
Стоимость компонентов iPhone 12 Pro составляет $406
Андрей Илясов
09:27
чушь. У меня 1, 3 и 4pro приставки. все идеально работают . Просто на старте у всех бывают проблемы. У Нвидиа их не было с 2080ti ? были , ну и что ? все исправили. Просто не нужно бежать покупать пер...
Некоторые компоненты PlayStation 5 работают на пределе температуры
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Сергей Vorvort
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Таких как ты меньшинство, людям интересна чистая мощь карты. Про 4К с 2012 года производители говорят, а до сих пор миддлы 60 fps на высоких не тащат - позорище. Еще на всякую хрень транзисторный бюдж...
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