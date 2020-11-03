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Вслед за статистикой планшетов появилась информация от IDC о рынке смартфонов в третьем квартале. Samsung выпустила 80,4 млн. смартфонов и намного опережает Huawei с её 51,9 млн. Замыкает тройку Xiaomi с результатом 46,5 млн. экземпляров. Дальше находится Apple, которая выпустила 41,6 млн. iPhone, следом Vivo (31,5 млн.). К сожалению, другие компании отдельно не выделяются и входят в группу «Прочие».

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Ещё есть статистика от Omdia. Первая пятёрка совпадает с указанной выше, но есть и вторая пятёрка. Среди прочих в неё входят Motorola и LG.

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В этой статистике Samsung выпустила 81,2 млн. смартфонов и занимает 23% рынка. Это на 50% больше показателя предыдущего квартала и на 4% больше результата год назад. Huawei вторая с долей 15%, она выпустила 51,9 млн. аппаратов, хотя за год у неё спад 22,3%. Причины этого хорошо известны — торговая война Китая и США, где Huawei является главным пострадавшим. Xiaomi выпустила 44,5 млн. аппаратов, Apple 41,5 млн., доля рынка у каждой 12%. У Xiaomi рост по сравнению с прошлым кварталом 54%. Замыкает пятёрку опять же Vivo с 30 млн. смартфонов и долей рынка 8%.

На шестом месте находится Oppo также с долей 8% и объёмом выпуска 28 млн. аппаратов. На седьмом месте также китайская Realme с 14,5 млн. смартфонов и долей 4%. Рост по сравнению со вторым кварталом составил целых 249%, по сравнению с годичной давностью 43%.

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Motorola выпустила 10,5 млн. аппаратов, доля рынка у неё 3%. Рост по сравнению с предыдущим кварталом равен 41%. Такая же доля рынка у LG, которая выпустила 9,3 млн. смартфонов (+38% за квартал). На десятом месте компания Tecno с объёмом поставок 6,7 млн. и долей рынка 2%.

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Совокупные поставки за квартал снизились на 0,9% в сравнении с прошлым годом и составили 357,4 млн. С учётом пандемии спад можно считать минимальным. По сравнению с прошлым кварталом рост составил 28%.