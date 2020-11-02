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Если рынок смартфонов в третьем квартале 2020 года показал себя лучше прогнозов и упал всего на 1% по сравнению с поставками в это время в прошлом году, у планшетов всё намного лучше. Из-за коронавируса спрос на большие экраны увеличился и планшеты стали покупать чаще.

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Всего за квартал было выпущено 47,6 млн. планшетов против 38,1 млн. годом ранее. В результате рост составляет 24,9%. Лидировать продолжает Apple, дальше идёт Samsung, которая в прошлом году была на третьем месте.

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У Samsung рост поставок за год составил 89,2%. За это стоит поблагодарить успешную пару планшетов Galaxy Tab S7. Вряд ли в ближайшем будущем южнокорейский производитель догонит Apple, но всё же такой рост заслуживает внимания.

Для iPad квартал также был вполне удачным, но рост поставок был меньше, чем Samsung. Разница между двумя поставщиками стала менее 10% против 18,1% год назад. Доля рынка Apple снизилась с 31,1% до 29,2%, а у Samsung выросла с 13% до почти 20%. На третьем месте располагается Amazon, опережая Huawei и Lenovo.

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У последних поставки по сравнению с третьим кварталом прошлого года также выросли. У Huawei прирост составил 32,9%, у Lenovo 62,4% за счёт недорогих планшетов с большими экранами. Amazon выпустила более 5 млн. планшетов, главным образом Fire HD 8 и Fire HD 8 Plus.