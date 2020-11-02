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Организация Raspberry Pi Foundation в понедельник анонсировала компьютер Raspberry Pi 400. Его отличительной чертой является то, что он входит в состав компактной клавиатуры. Разработчики позиционируют устройство как более быструю версию Raspberry Pi 4 прошлого года с более интересным внешним видом. Как и предшественник, новый компьютер работает на процессоре ARM.

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В отличие от Raspberry Pi 4, новинка не обладает отдельной клавиатурой, а находится внутри клавиатуры. Нужно подключить её к монитору через кабель micro HDMI > HDMI, вставить карту памяти microSD, подсоединить питание и мышь.

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Внутри корпуса располагается 4-ядерный процессор Cortex-A72 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Поддерживаются интерфейсы Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0, 802.11ac Wi-Fi. Порт micro-HDMI поддерживает вывод видео до 4K / 60 Гц, есть два USB 3.0 и один USB 2.0. Питание подаётся через USB-C.

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Продажи начинаются сегодня по цене $70. Есть комплекты за $100 с мышью, блоком питания, картой microSD, кабелем HDMI и руководством пользователя. Стать обладателем этого устройства смогут жители Великобритании, США, Франции, позднее Италии, Испании и Германии. В конце года компьютер появится в Индии, Австралии и Новой Зеландии.