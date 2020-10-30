Samsung возглавляла рынок смартфонов в третьем квартале
Согласно очередной статистике фирмы Counterpoint Research, мировой рынок смартфонов в третьем квартале снизился на 4% по сравнению с этим периодом прошлого года. Зато по сравнению с предыдущим кварталом рост составил 32% и было выпущено 366 млн. смартфонов. После ослабления карантина по всему миру спрос вырос.
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Улучшение поставок комплектующих и упрощение экспорта и импорта помогло восстановить спрос в ключевых регионах, таких как США, Индия и Латинская Америка.
Samsung находится на первом месте, выпустив 79,8 млн. смартфонов за квартал. Это максимальный показатель южнокорейского производителя за последние три года. Компания укрепила позиции в нескольких странах, в том числе в Индии, где на протяжении двух лет лидировала Xiaomi.
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Huawei продолжает находиться на спаде из-за торговой войны между США и Китаем и связанных с ней санкций. Если во втором квартале доля рынка компании была 20%, то теперь 14%.
Xiaomi впервые смогла обойти Apple и занимает третье место по объёму поставок. Поставки за год выросли на 75%, доля рынка составляет 13%. Количество 46,2 млн. смартфонов является рекордным для Xiaomi.
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Поставки iPhone снизились за год на 7%, поскольку релиз iPhone перенесли на четвёртый квартал вместо привычного сентября. В четвёртом квартале Apple за счёт этого ожидает роста поставок и доходов.
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Самым быстрорастущим брендом является Realme, который по сравнению с прошлым кварталом увеличил поставки на 132% до 14,8 млн. Компания установила рекорд, достигнув отметки в 50 млн. выпущенных смартфонов в кратчайшие сроки. Производители вроде Samsung, Apple, Huawei и Xiaomi потратили на это больше времени.
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