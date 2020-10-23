Анонсирована система на чипе Kirin 9000
Создана на техпроцессе 5 нм и обладает поддержкой 5G
Компания Huawei представила свой очередной мобильный флагманский процессор наряду со смартфонами серии Mate. Kirin 9000 установлен во всех разновидностях этих смартфонов, обещая повышенную эффективность и улучшение работы сети в сравнении с чипами прошлого поколения.
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В первую очередь обращает на себя внимание более компактный и энергоэффективный техпроцесс 5 нм. Apple на таком же техпроцессе производит чипы A14 для iPhone 12, Samsung выпускает Exynos 1080, скоро появятся аналогичные Snapdragon. Это означает рост производительности и уменьшение расхода энергии по сравнению с процессорами в прошлом поколении смартфонов.
В данном случае есть интегрированный модем 5G, впервые для подобных чипов. Huawei не называет конкретных спецификаций, но скорость входящего подключения будет достигать 6,5 Гбит/с благодаря агрегации частот. Модем должен быть в 2 раз быстрее для входящих подключений и в 5 раз быстрее для исходящих по сравнению с модемом Snapdragon X55.
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Центральный процессор использует вычислительные ядра нового поколения Cortex-A77, хотя существуют ещё более современные Cortex-A78. Похоже, Huawei теперь предпочитает ставить предпоследнее поколение технологий ARM. Компания обещает преимущество в 10% по производительности над Snapdragon 865 Plus.
Что касается графики, применяется Mali-G78 с 24 и 22 ядрами для Kirin 9000 и 9000E соответственно. Разработчики говорят о преимуществе в 52% над графикой Snapdragon 865 Plus в бенчмарке GFXBench.
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Преимущество в обработке ИИ составляет 2,4х, а для обработки изображений используется шестое поколение 4-ядерного блока ISP. Шум при видеосъёмке сократится на 48%. Эффективность энергопотребления улучшилась на 25% в CPU, 150% в NPU и 50% в GPU по сравнению с Snapdragon 865 Plus.
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