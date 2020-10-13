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Смартфоны с беспроводной подзарядкой 100 Вт появятся в будущем году

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В августе нынешнего года китайская компания Xiaomi представила смартфон Mi 10 Ultra, который стал первым с поддержкой проводной быстрой подзарядки мощностью 120 Вт. Используется технология Qualcomm Quick Charge 5, которая позволяет заряжать батарею ёмкостью 4500 мАч от нуля до 100% за 23 минуты. Новая утечка информации рассказывает, что несколько производителей Android-смартфонов работают над устройствами с поддержкой беспроводной подзарядки мощностью 100 Вт.

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Если верить информации от Digital Chat Station, несколько производителей готовят аппараты с такой беспроводной подзарядкой в 2021 году. Скорее всего это будут Xiaomi, Huawei и Oppo, которые предлагают подобные разработки в числе первых.

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В настоящий момент самая быстрая беспроводная подзарядка в смартфоне Xiaomi Mi 10 Ultra, мощность у неё 50 Вт. Разработчик утверждает, что это позволяет полностью заряжать смартфон за 40 минут. Модели Oppo Reno Ace 2 и Huawei P40 Pro Plus более распространены в продаже, в них есть беспроводная подзарядка 40 Вт.

Если подобная беспроводная подзарядка пока встречается нечасто, то в следующем году на флагманских Android-смартфонах должна получить намного большее распространение проводная подзарядка мощностью 100 Вт и более.

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