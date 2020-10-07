Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Google представляет ряд улучшений безопасности в браузере Chrome 86. Среди них можно отметить улучшенную защиту паролей в версии браузера для Android и iOS. В 2019 году был запущен инструмент Google Password Checkup. Как и в нём, встроенная защита паролей в браузере оценивает уязвимость и уведомляет пользователей при заходе на сайт, если их пароли были обнаружены в утечках данных в интернете.

реклама

Для этого логин и пароль передаются в зашифрованном виде, затем происходит их сравнение со списком взломанных аккаунтов. Если находится совпадение, Chrome открывает страницу для изменения пароля.

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке 2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA 2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде Слив 2070 Super по промокоду MSIGAMING Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Другой функцией безопасности в браузере является Enhanced Safe Browsing. Это сетевой сканер безопасности в реальном времени, который теперь есть в версии на Android. Обещана защита от фишинга, вредоносных приложений и сомнительных сайтов при помощи мониторинга трафика. Выполняется также защита при скачивании файлов.

Использование контента HTTP на сайтах с подключением HTTPS рассматривается как потенциальная угроза для пользователей. При заходе на такие сайты со смешанным контентом Chrome на Windows и Android выдаёт предупреждение при наличии небезопасных форм. Это также является защитой от фишинга. Выдаётся предупреждение при скачивании HTTP на сайтах HTTPS. Все скачивания могут быть заблокированы.

реклама

На iOS пользователи браузера могут использовать Face ID, Touch ID или пин-код для блокировки встроенного менеджера паролей.

В будущих версиях появятся новые механизмы защиты. Станет больше уведомлений Safety Check и можно будет использовать браузер для автозаполнения паролей в других браузерах на iOS.