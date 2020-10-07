Google Chrome усиливает защиту паролей на Android и iOS
Компания Google представляет ряд улучшений безопасности в браузере Chrome 86. Среди них можно отметить улучшенную защиту паролей в версии браузера для Android и iOS. В 2019 году был запущен инструмент Google Password Checkup. Как и в нём, встроенная защита паролей в браузере оценивает уязвимость и уведомляет пользователей при заходе на сайт, если их пароли были обнаружены в утечках данных в интернете.
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Для этого логин и пароль передаются в зашифрованном виде, затем происходит их сравнение со списком взломанных аккаунтов. Если находится совпадение, Chrome открывает страницу для изменения пароля.
Другой функцией безопасности в браузере является Enhanced Safe Browsing. Это сетевой сканер безопасности в реальном времени, который теперь есть в версии на Android. Обещана защита от фишинга, вредоносных приложений и сомнительных сайтов при помощи мониторинга трафика. Выполняется также защита при скачивании файлов.
Использование контента HTTP на сайтах с подключением HTTPS рассматривается как потенциальная угроза для пользователей. При заходе на такие сайты со смешанным контентом Chrome на Windows и Android выдаёт предупреждение при наличии небезопасных форм. Это также является защитой от фишинга. Выдаётся предупреждение при скачивании HTTP на сайтах HTTPS. Все скачивания могут быть заблокированы.
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На iOS пользователи браузера могут использовать Face ID, Touch ID или пин-код для блокировки встроенного менеджера паролей.
В будущих версиях появятся новые механизмы защиты. Станет больше уведомлений Safety Check и можно будет использовать браузер для автозаполнения паролей в других браузерах на iOS.
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