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Мобильные устройства и приложения для них по-прежнему продолжают занимать важную часть жизни людей. Магазин Apple App Store продолжает оставаться лидером по доходам от продаж этих приложений и контента в них. По количеству установленных приложений привычно лидирует магазин Google.

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Траты пользователей по всему миру растут, о чём говорит отчёт SensorTower за третий квартал. Приложения установили $36,5 млрд. раз и в магазинах Apple и Google на этом заработали $29,3 млрд. По сравнению с этим периодом прошлого года рост загрузок составляет 23%, доходов 32%. Это показывает увеличение популярности цифровых сервисов.

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Результаты улучшились в обоих магазинах, но в магазине Apple доход почти в два раза больше по сравнению с магазином Google. Зато Android снова лидирует по количеству установленных приложений. На долю Android приходится 74,5% рынка смартфонов, но это не мешает Apple зарабатывать больше.

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Больше всего тратят на мобильные игры. Рост равен 26,7%, доход от них $20,9 млрд. Больше половины этих денег принесли пользователи системы iOS, которые потратили на игры $12,4 млрд.

Чаще всего скачивали приложение TikTok, которое среди неигровых принесло наибольший доход. Следом за ним располагаются YouTube и Disney+, также среди самых доходных Tinder. TikTok уже запретили в Индии и под вопросом его будущее в США.

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В четвёртом квартале можно рассчитывать на появление новых популярных и доходных приложений. Аналитики предсказывают спрос на приложения для медитации, продуктовые мобильные приложения и мобильные прачечные.