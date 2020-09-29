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Когда в следующем году компания Google выпустит операционную систему Android 12, в ней она обещает упростить установку приложений из сторонних магазинов. Это изменение будет внедрено в ответ на пожелания разработчиков приложений. Более подробная информация появится в будущем.

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В этой же записи в своём блоге Google упоминает покупку платных приложений и цифровых товаров. Компания собирается требовать от всех их создателей оплату через систему магазина Play Store. До 30 сентября 2021 года разработчики должны согласиться с обновлённой политикой платежей.

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Google считает, что изменения в этой политике затронут всего 3% разработчиков приложений в её магазине. Из них почти 97% уже используют систему оплаты Google Play, чтобы пользователи могли совершать покупки внутри приложений. Правда, в числе остальных можно назвать такие крупные компании, как Netflix и Spotify. Их подписчики платят за подписку напрямую этим компаниям. Через год Google не собирается терпеть подобные убытки.

Данная новость наверняка связана с недавним удалением игры Fortnite из магазина приложений. Её разработчики в августе добавили собственную систему оплаты в версиях игры на Android и iOS, после чего игра была удалена из магазинов этих систем.