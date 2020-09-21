Бета-версия мобильного приложения Xbox переработана с чистого листа
Подразделение Microsoft Xbox на этой неделе бросило информационную бомбу в виде покупки ZeniMax Media, владеющей студией Bethesda компании. На этом новости не заканчиваются. Было представлено новое приложение Xbox для Android, доступное сейчас в виде бета-версии.
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Приложение было создано с нуля и ставка в нём делается на постоянную связь. Появилась поддержка дистанционной игры. Ранее Microsoft запустила облачный сервис потоковой трансляции в рамках Game Pass Ultimate, позволяя использовать его на консоли Xbox и играть во все принадлежащие пользователю игры. Для этого теперь не нужно быть участником программы Xbox Insider.
Появился унифицированный центр уведомлений, где отображаются приглашения, запросы друзей, сообщения и всё остальное. Уведомления синхронизируются на разных устройствах, поэтому если отклонять их на смартфоне, они не будут отображаться на консоли.
Также центр уведомлений показывает, что вы сделали скриншот или записали видео на другом устройстве. Ими можно поделиться прямо внутри приложения. Это будет легко делаться при помощи Xbox Wireless Controller и кнопки «Поделиться» на нём. Данный контроллер будет в новых консолях Xbox Series X и S.
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В приложении можно переписываться и общаться с друзьями голосом. Переработана страница профиля, раздел Highlights показывает изображения и видео, которыми пользователи недавно делились. В другом разделе можно смотреть, в какие игры люди играли, их достижения и другую информацию.
Можно будет пользоваться приложением для настройки Xbox Series X и S. Происходить это будет намного быстрее, чем на самих консолях. Можно будет задействовать унифицированную панель поиска и задать запрос «настроить консоль».
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Пока бета-версия приложения есть только на Android. С сегодняшнего дня входить в учётную запись Xbox можно с неограниченного количества устройств. Правда, играть по-прежнему можно будет только с одного устройства, зато одновременно с игрой на других устройствах можно смотреть видео.
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