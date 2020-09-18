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Гиганты полупроводниковой промышленности США планируют построить на территории своей страны 19 заводов. Без инвестиций со стороны правительства сделать этого не удастся. Компании просят, чтобы государство вложило хотя бы половину от суммы, которую на этот тратит Китай. Благодаря этому именно Китай является крупнейшим производителем полупроводниковых изделий.

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Недавно описывался китайский амбициозный план по удержанию лидерства и обеспечению самодостаточности в сфере полупроводников. Таким планам способствует торговая война между США и Китаем и желание некоторых стран самостоятельно выпускать аппаратное и программное обеспечение для своей публичной инфраструктуры.

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Администрация Трампа неоднократно говорила о желании вернуть производство на территорию США, в первую очередь в производство электроники. Инициатива «Сделано в США» имела ограниченный успех. В качестве положительного примера приводили Apple, а долгожданный завод Foxconn в Висконсине до сих пор не открыли.

Согласно отчёту Silicon Industry Association, гиганты полупроводниковой промышленности США теоретически не против вернуть предприятия из Азии на родину. Вот только чтобы достичь этого, они хотят увидеть от Вашингтона инвестиции на уровне китайских. Это означает сумму $20-$50 млрд., тогда как Китай вкладывает $100 млрд.

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В состав этой ассоциации входят такие компании, как Intel, Nvidia, AMD, Qualcomm. Они считают, что в настоящее время рискованно полагаться на производство важных электронных компонентов в Китае, Тайване, Сингапуре, Южной Корее и Израиле. Пандемия коронавируса внесла немалый вклад в появление подобного мнения.

Строительство заводов в США в ближайшие 10 лет обойдётся примерно на 30% дороже, нежели в Азии. Операционные расходы за этот период могут составить $40 млрд., но субсидии правительство способны снизить их до $13 млрд. Производители чипов уже инвестирует примерно пятую часть своего ежегодного дохода в исследования и разработки.

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Также производители делают ставку на Закон о стимулировании разработки и производства полупроводниковых приборов в США (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors for America Act, CHIPS). Этот закон поможет инвестировать десятки миллиардов в исследования, разработку и производство полупроводниковых продуктов в США. Закон уже получил поддержку двух ведущих партий и будет предоставлять возвратный инвестиционный налоговый кредит компаниям, которым требуется покупать оборудование для производства и тестирования.

В августе представители компании Foxconn заявили, что Китай больше не может быть мировой фабрикой. Проблема в том, что в мире хватает других мест с низкой стоимостью производства и у США мало возможностей вернуть промышленность домой. В ассоциации считают, что инвестиции Федерального правительства должны сыграть главную роль в этом возвращении и создадут 70000 высокооплачиваемых рабочих мест.