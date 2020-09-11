Huawei анонсировала операционную систему HarmonyOS 2.0 для смартфонов
На конференции разработчиков Huawei в Китае компания объявила о грядущем выпуске собственной операционной системы под названием HarmonyOS для мобильных устройств. Система появится на смартфонах в 2021 году. В этом году на аппаратах Huawei будет выпущена первая бета-версия HarmonyOS 2.0. Комплект средств для разработчиков появится примерно в то же время вместе с документацией. Это позволит сторонним разработчикам начать создавать приложения для системы.
реклама
HarmonyOS была впервые анонсирована на конференции разработчиков в 2019 году. Оно годится не только для смартфонов, но и для других продуктов Huawei, вроде телевизоров, смарт-часов и даже транспортных средств. Пока непонятно, будет ли система установлена на уже выпущенные смартфоны Huawei или только на новые модели.
Также был представлен проект OpenHarmony, который напоминает Google Android Open Source Project (AOSP). Другие компании и разработчики смогут принимать участие в развитии HarmonyOS. Сейчас этот проект поддерживает носимые устройства и IoT с объёмом оперативной памяти до 128 Мб. В будущем апреле Huawei расширит программу и будут поддерживаться устройства с объёмом памяти 4 Гб, а в октябре будущего года будет поддержка для устройств с ещё большей памятью.
Huawei продолжает испытывать сложности из-за проблем с американским правительством и компаниями. Аналитики предсказывают, что доля на рынке смартфонов в будущем году у Huawei может значительно снизиться. Неудивительно, что компания пытается компенсировать эти проблемы разработкой собственного программного обеспечения.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила