Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На конференции разработчиков Huawei в Китае компания объявила о грядущем выпуске собственной операционной системы под названием HarmonyOS для мобильных устройств. Система появится на смартфонах в 2021 году. В этом году на аппаратах Huawei будет выпущена первая бета-версия HarmonyOS 2.0. Комплект средств для разработчиков появится примерно в то же время вместе с документацией. Это позволит сторонним разработчикам начать создавать приложения для системы.

реклама

HarmonyOS была впервые анонсирована на конференции разработчиков в 2019 году. Оно годится не только для смартфонов, но и для других продуктов Huawei, вроде телевизоров, смарт-часов и даже транспортных средств. Пока непонятно, будет ли система установлена на уже выпущенные смартфоны Huawei или только на новые модели.

анонсы и реклама Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Также был представлен проект OpenHarmony, который напоминает Google Android Open Source Project (AOSP). Другие компании и разработчики смогут принимать участие в развитии HarmonyOS. Сейчас этот проект поддерживает носимые устройства и IoT с объёмом оперативной памяти до 128 Мб. В будущем апреле Huawei расширит программу и будут поддерживаться устройства с объёмом памяти 4 Гб, а в октябре будущего года будет поддержка для устройств с ещё большей памятью.

Huawei продолжает испытывать сложности из-за проблем с американским правительством и компаниями. Аналитики предсказывают, что доля на рынке смартфонов в будущем году у Huawei может значительно снизиться. Неудивительно, что компания пытается компенсировать эти проблемы разработкой собственного программного обеспечения.