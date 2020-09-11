Обновление Fortnite принесло на карту локацию Stark Industries
В четверг с утра и до обеда серверы популярной игры Fortnite были отключены. В это время геймеры получили обновление до версии 14.10. Тематика комиксов продолжает расширяться. Уже прежде на карте можно было увидеть кладбище стражей из фильма X-Men, большое гнездо муравьев (Ant Manor), статую чёрной пантеры. Теперь на карте есть дом Тони Старка, Железного человека.
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Кроме новой локации в северо-восточной части острова в игру добавлено кое-что ещё. В том числе супергеройские сверхспособности, среди них репульсорный двигатель Железного человека. Среди новых врагов дроны Галактуса, которые могут стать вашим оружием, если быстро схватить их после того, как вы их подбили. Новинки можно посмотреть на приведённом ниже видео.
Как обычно, обновление принесло исправление багов в геймплее, оружии и других объектах.
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Слияние Marvel и Fortnite началось в конце августа с появлением сезона под номером 4. Появились известные по комиксам персонажи Thor, Wolverine, She-Hulk. Напомним, что сезон 4 сейчас недоступен обладателям мобильных устройств Apple и в магазине Google Play Store. Обновления 14.10 обладатели мобильных устройств не увидели.
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