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В нынешнем году по нескольким причинам в магазинах наблюдается дефицит портативной игровой консоли Nintendo Switch. В начале феврале японский производитель говорил, что уже тогда на объём производства негативное влияние оказывал коронавирус. Предназначавшиеся для продажи в Японии консоли были отложены.

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При этом с введением режима самоизоляции в подавляющем большинстве стран мира спрос на игровые развлечения значительно вырос. Поспособствовало спросу и появление популярной игры Animal Crossing: New Horizons 20 марта.

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В середине апреля Nintendo нарастила производство. В июне компания утверждала, что объём производства вернулся к кризисным уровням. Тем не менее, информационное агентство Bloomberg утверждает, что недостаток комплектующих по-прежнему есть.

Теперь близкие к компании источники говорят, что Nintendo и партнёры для удовлетворения спроса работают на уровне 120%. До конца финансового года стоит задача выпустить 30 млн. консолей. После появления этой информации стоимость акций японского производителя выросла на 4,5% за день.