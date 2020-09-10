Nintendo снова увеличит объём производства портативной консоли Switch
В нынешнем году по нескольким причинам в магазинах наблюдается дефицит портативной игровой консоли Nintendo Switch. В начале феврале японский производитель говорил, что уже тогда на объём производства негативное влияние оказывал коронавирус. Предназначавшиеся для продажи в Японии консоли были отложены.
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При этом с введением режима самоизоляции в подавляющем большинстве стран мира спрос на игровые развлечения значительно вырос. Поспособствовало спросу и появление популярной игры Animal Crossing: New Horizons 20 марта.
В середине апреля Nintendo нарастила производство. В июне компания утверждала, что объём производства вернулся к кризисным уровням. Тем не менее, информационное агентство Bloomberg утверждает, что недостаток комплектующих по-прежнему есть.
Теперь близкие к компании источники говорят, что Nintendo и партнёры для удовлетворения спроса работают на уровне 120%. До конца финансового года стоит задача выпустить 30 млн. консолей. После появления этой информации стоимость акций японского производителя выросла на 4,5% за день.
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