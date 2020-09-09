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В феврале нынешнего года компания Google начала тестировать операционную систему Android 11 для разработчиков. С тех пор было выпущено немало сборок. В программу бета-тестирования входят не только аппараты Google Pixel, но и модели от компаний вроде OnePlus. Во вторник состоялся релиз финального варианта операционной системы. Обновление также получают аппараты компаний OnePlus, Xiaomi, Oppo, Realme.

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При этом некоторые функциональные возможности есть только на смартфонах Pixel. Можно пользоваться режимом «Живой просмотр» в картах с обменом местоположения. Так можно будет видеть местоположение друзей и в результате вы не разминётесь при встрече. Ещё есть функция «Умный ответ» на клавиатуре Pixel, но пока это относится только к Gboard на английском языке.

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Аппараты Pixel в зависимости от времени дня будут давать предложения по запуску приложений. Например, если в это время вы ходите гулять, может быть рекомендовано запустить карты. Есть несколько новых способов выбирать изображения и текст.

Для остальных новинок в Android 11 тоже немало. Появятся пузыри сообщений, а уведомления о сообщениях будут наверху списка, их можно разворачивать и видеть больше. Есть новые элементы управления мультимедиа, а также настройки конфиденциальности.

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Обновление получат аппараты Google от Pixel 2 и более современные. Каждый из остальных производителей сам решает, какие смартфоны будут поддерживаться.