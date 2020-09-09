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Разработчики из CD Projekt Red заслужили уважение геймеров релизом высококачественных продуктов вроде The Witcher 3 без микроплатежей, которые сейчас так популярны в мире видеоигр. Однако, и они сдались перед веяниями времени. Микроплатежи ожидаются в сетевом режиме игры Cyberpunk 2077.

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Одиночную игру достаточно будет купить и больше тратиться на неё не придётся. Зато на многопользовательской версии разработчики собираются подзаработать.

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У одиночной игры будут бесплатные и платные расширения. Во многих современных играх агрессивная монетизация включает в себя коробки с лутом, платные элементы для получения преимущества в игре, графические скины. В данном случае всего этого быть не должно.

Правда, создатели некоторых других компьютерных игр класса AAA давали такие же обещания и не сдерживали их, так что стоит дождаться релиза и посмотреть самим. Правда, ждать придётся долго. Сетевая игра появится не раньше 2020 года в качестве расширения для одиночной игры. Сначала её планировали выпустить в 2021 году, но пандемия коронавируса и другие связанные с разработкой проблемы привели к переносу даты.