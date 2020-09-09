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В сетевом режиме Cyberpunk 2077 будут микроплатежи

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Разработчики из CD Projekt Red заслужили уважение геймеров релизом высококачественных продуктов вроде The Witcher 3 без микроплатежей, которые сейчас так популярны в мире видеоигр. Однако, и они сдались перед веяниями времени. Микроплатежи ожидаются в сетевом режиме игры Cyberpunk 2077.

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Одиночную игру достаточно будет купить и больше тратиться на неё не придётся. Зато на многопользовательской версии разработчики собираются подзаработать.

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У одиночной игры будут бесплатные и платные расширения. Во многих современных играх агрессивная монетизация включает в себя коробки с лутом, платные элементы для получения преимущества в игре, графические скины. В данном случае всего этого быть не должно.

Правда, создатели некоторых других компьютерных игр класса AAA давали такие же обещания и не сдерживали их, так что стоит дождаться релиза и посмотреть самим. Правда, ждать придётся долго. Сетевая игра появится не раньше 2020 года в качестве расширения для одиночной игры. Сначала её планировали выпустить в 2021 году, но пандемия коронавируса и другие связанные с разработкой проблемы привели к переносу даты.

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Leshiy2371
09:00
А толку,если чип слабый (еще со времен противостояния 8800/ 1950-2900-3870) ? Как были вечно вторыми (по железу и дровам) так и будут - ничего не поменяется.
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jmaxj
08:59
Интел выпускает технологичные ядра с большей производительностью. Амд без конца демпингует и пытается брать не качеством, а количеством. Много ума не надо понять кто отстающий а кто лидер.
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x.7
08:58
А тебе какая разница? Свои деньги считай, все равно тебе ни одна из этих видеокарт даже во влажных фантазиях не светит)
Майнеры уже начали скупать видеокарты NVIDIA серии RTX 3000 из-за четырёхкратного прироста производительности в майнинге Ethereum - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на новинки
Kopcheniy
08:58
В прошлый раз тоже сперва вышли 2080Ti и 2080, а 2070 подоспела через месяц. И производство видеокарт, начиная с 2070 Super и выше, прекратили еще месяца полтора назад, чтобы не загружать склады.
Три сестры: видеокарты серии GeForce RTX 30 позируют на общем фото
immortal3000
08:57
Еще раз! 1080ti копает в стоке 45, а с таблеткой 50+ при чем тут 2080? которая стоит значительно дороже " на эфиере только он сейчас и имеет смысл" Доллар в сутки профита с видяхи... просто огромный ...
Майнеры уже начали скупать видеокарты NVIDIA серии RTX 3000 из-за четырёхкратного прироста производительности в майнинге Ethereum - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на новинки
enzolas
08:57
Бва, ха ха! Овервотча! Процессорозависимый. Дейсвтительно 200-250+ кадров на Zen|Zen+ это днище!
Перешел с Intel на AMD и вернулся обратно - i5-10400F как достойная замена постаревшему i7-2700K - почему я поменял 8 "красных" ядер на 6 "синих"
Kopcheniy
08:57
Плохого мало, но деньги же тоже нужно зарабатывать.
Новые AMD Radeon RX 6000 могут стать аналогом Ryzen в графике - не торопитесь обновляться на Nvidia RTX 3000
ego0550
08:56
Странно, почему в этот раз топовые карты первыми вышли? Обычно же 3070 сразу. Видимо успеть продать топы, пока нави не вышли?
Три сестры: видеокарты серии GeForce RTX 30 позируют на общем фото
enzolas
08:55
Буст производительности был лишь по одной причине, кто то не осилил память на 1600.
Перешел с Intel на AMD и вернулся обратно - i5-10400F как достойная замена постаревшему i7-2700K - почему я поменял 8 "красных" ядер на 6 "синих"
mistergrim
08:54
«А какая заводская частота у Core i5 10600K? Базовая 4.1 MHz.» Регресс полный. Даже у 8086 быда 4.77 MHz.
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