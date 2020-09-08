Браузер Vivaldi получает режим Break Mode для отдыха от работы
Браузер Vivaldi на операционных системах Windows, macOS, Linux в версии 3.3 получил новую функциональную возможность. Она ставит на паузу работу в интернете, чтобы пользователь мог отдохнуть.
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Режим Break Mode помогает оторваться от непрерывной работы и призван обеспечить более сбалансированное соотношение работы и отдыха. Это особенно актуально в связи с тем, что пандемия коронавируса заставила многих работать из дома. Там грань между работой и личной жизнью может размываться и чёткий график работы отсутствует.
Новый режим позволит оторваться от работы и заняться чем-то другим или просто отдыхать. Для активации режима отдыха нужно нажать на кнопку паузы в левом углу панели статуса или использовать сочетание клавиш «Ctrl +.». В этом режиме заглушается и останавливается аудио и видео, прячутся все вкладки, панели и остальной контент, после чего экран становится чистым. Когда вы готовы продолжить работу, нужно нажать на кнопку воспроизведения и всё содержимое браузера вернётся на экран.
Есть и другие сценарии применения этой функциональности. Например, если вы хотите скрыть содержимое экрана от подошедших коллег или родственников. Или при запуске других прожорливых приложений можно освободить ресурсы компьютера, закрыв всё ненужное в браузере.
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В версии Vivaldi 3.3 есть и другие новинки, вроде новой темы по умолчанию для приватного окна, кликабельных частей адресов URL и улучшенного блокировщика рекламы.
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