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В среду компания Microsoft по традиции представила в программе тестирования в канале разработчиков очередную сборку системы Windows 10. Сборка выпущена под номером 20206 и не содержит в себе крупных функциональных новинок. И всё же, кое-какие изменения здесь есть.

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В частности, внесены изменения в выбор смайлов. В последние годы здесь расширяется поддержка языков и символов. В этой сборке был обновлён дизайн выбора смайлов, который больше соответствует принципам Fluent Design. Есть поиск смайлов на поддерживаемых языках. Поддерживается формат GIF и поиск подобных смайлов.

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Появилась поддержка голосового ввода. Здесь также обновлён дизайн с оптимизацией для сенсорных клавиатур. Пунктуация ставится автоматически, если включить это в настройках. Поддерживаются различные голосовые команды, которые указаны в таблице ниже. К сожалению, голосовой ввод на русском языке не поддерживается. Данная функциональность пока предлагается небольшой группе инсайдеров.





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Был улучшен дизайн сенсорной клавиатуры. Предлагается новая анимация и звуки при нажатии. Все опции в настройках получили метки, чтобы было проще увидеть их. На сенсорной клавиатуре есть поиск смайлов, в том числе формата GIF. Слева от пробела появилась кнопка для запуска голосового ввода. Открыть сенсорную клавиатуру можно на любом компьютере при помощи кнопки на панели задач, которую нужно включить в настройках. Для этого нужно правой кнопкой мыши нажать на панель задач и выбрать в меню «Показать кнопку сенсорной клавиатуры».

Появилась возможность двигать курсором при помощи пробела. Это относится к сенсорной клавиатуре, где по пробелу можно выполнить жесты.

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Участники программы тестирования могут скачать сборку в центре обновления.