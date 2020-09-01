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Распространение последнего обновления Windows 10 May 2020 Update продолжается, но на подходе уже следующая версия системы. 20H2 сейчас находится на последних этапах тестирования, финальный вариант может быть готов в сентябре. Если всё пойдёт по плану, распространение на устройствах начнётся в октябре или ноябре.

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До тех пор пользователи продолжают обновлять свои компьютеры до Windows 10 May 2020 Update. Однако, до массовой распространённости ей пока далеко. Распространение ведётся поэтапно и скачать эту версию могут не все желающие. По крайней мере через центр обновления, поскольку существуют варианты установки вручную. Использовать их не рекомендуется, так как совместимость с такими компьютерами может быть под вопросом.

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Статистика AdDuplex по итогам августа показывает, что наиболее распространённой сейчас является версия Windows 10 November 2019 Update (1909), установленная на 35,5% компьютеров на Windows 10. Дальше идёт выпущенная полугодом ранее Windows 10 May 2019 Update (1903) с долей 35,5%, а следом последняя на данный момент Windows 10 May 2020 Update здания 24,1%.

May 2019 Update долго была лидером, тогда как следующая версия November 2019 Update была лишь небольшим обновлением, устанавливать которое не торопились. Зато темпы распространения версии May 2020 Update достаточно высокие и она уже установлена почти на каждом четвёртом компьютере на Windows 10.

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0,5% компьютеров на Windows 10 участвуют в программе Windows Insider. Эти компьютеры уже готовы к установке следующего крупного обновления. Пока неизвестно, какие функциональные изменения там будут, поскольку функции из предварительных сборок не привязана к конкретной версии.

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Доля старых версий Windows 10 продолжает снижаться. Windows 10 April 2018 Update (1803) установлена только на 2,1% компьютеров, October 2018 Update (1809) на 2,4%. Доля Windows 10 Creators Update и более старых версий 1,1%.