Система на чипе MediaTek Helio G95 анонсирована для игровых смартфонов
В понедельник был представлен не только очередной процессор Snapdragon для смартфонов, но и игровая система на чипе MediaTek Helio G95. Это 8-ядерный чип с двумя ядрами Cortex-A76 с тактовой частотой 2,05 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55. Также в состав чипа входит ARM Mali-G76 MC4 GPU, работающий на тактовой частоте 900 МГц.
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Это обновлённая версия модели Helio G90, которая поддерживает до четырёх камер с разрешением до 64 Мп, кодирование и декодирование видео 4K 30fps и блок обработки ИИ для расширения функциональности камеры. Также поддерживаются экраны HDR10 и голосовая активация. Процессор на 5% быстрее по сравнению с Helio G90T в бенчмарке AnTuTu и на 8% быстрее в графическом тесте Manhattan 3.0.
Поддерживается также игровая технология MediaTek HyperEngine для организации различных аспектов центрального и графического процессора и оперативной памяти. Функция AI Super Resolution может экономить 75% трафика при трансляции контента с разрешением до 720p с сервисов Netflix, Prime Video и Hotstar. Поддерживается стандарт связи 4G, в сетях 5G этот чип не работает.
Первые смартфоны на этом чипе должны появиться уже в сентябре.
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