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Каждый год продаётся более 1,4 млрд. смартфонов. Раньше они чаще всего были из пластика, теперь применяется сочетание металла и стекла. В любом случае мобильные устройства созданы не для того, чтобы работать на протяжении десятилетий. В среднем люди меняют их каждые 2,7 года и меньше 5% материалов можно использовать повторно. Это создаёт большое количество электронных отходов.

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Решить эту проблему пытается производитель Fairphone. Он поставил перед собой задачу создавать аппараты с минимальным влиянием на загрязнение окружающей среды, повторно использовать материалы и применять модульные компоненты. Fairphone 3 вышел ранее в этом году, а теперь предлагается версия Fairphone 3+.

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Дизайн остался неизменным, но корпус на 40% состоит из переработанного пластика. В предыдущей модели переработанный пластик занимал 9%.

Другим значительным изменением стала камера. Разрешение основной камеры сзади 48 Мп, передней 16 Мп против 12 Мп и 8 Мп в прежней модели. Остальные характеристики остались неизменными, включая экран размером 5,65 дюйма с разрешением Full HD + и стеклом Gorilla Glass 5. Используется процессор Snapdragon 632, объём памяти 4 Гб, хранилище 64 Гб, отсек microSD. Ёмкость батареи равна 3040 мАч.

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Аппарат работает на Android 10 и будет обновлён до следующей версии. Используются семь модульных компонентов, включая камеры, которые можно легко извлечь.

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Предварительные заказы на сайте производителя принимают по цене 469 евро. В Европе продажи начнутся 14 сентября в некоторых сетевых магазинах.