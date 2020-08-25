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Многие слышали о хакерах, которые могут взламывать компьютеры и смартфоны. Новое исследование показывает, что потенциально они могут даже физически проникнуть в дома при помощи мобильных устройств.

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Исследование было проведено в отделе компьютерных наук при Национальном Университете Сингапура. Они показали, как атака срабатывает при помощи звука вставляемого в замок ключа. Анализируется время между щелчками, на основе чего делается вывод о размере и форме ключа. После этого можно создавать физическую копию ключа на 3D-принтере.

Атака получила название SpiKey и в ней при анализе звуков можно сузить базу данных из 300000 ключей до всего 3 вариантов.

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Несмотря на развитие технологий, физические ключи остаются пока главным механизмом защиты объектов в реальном мире. Многие замки можно взломать, но для этого требуется специальная подготовка и большая доля смелости. SpiKey упрощает дело, позволяя задействовать микрофон смартфона для получения дубликата ключа жертвы.

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И всё же, волноваться вряд ли стоит. Чтобы атака сработала, вставлять ключ в замок нужно с постоянной скоростью. Также злоумышленник должен знать тип замка и ключа, а значит, он должен осмотреть их вживую. Микрофон должен быть достаточно близко к замку, чтобы зафиксировать звук. Шумы от других источников могут помешать выполнить анализ. В общем, чтобы ваш ключ не продублировали, достаточно убедиться, что у вас за плечом не стоит человек со смартфоном, когда вы открываете дверь.

Не исключено, что возможно использовать вредоносное приложение на смартфоне самой жертвы, чтобы дистанционно активировать его и записать звук. Или можно задействовать микрофоны дальнего действия или датчики на двери, чтобы записывать звук более высокого качества и не вызывать подозрений.