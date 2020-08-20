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На прошлой неделе сообщалось, что первый смартфон с камерой внутри экрана может представить китайский производитель ZTE, если его не опередит китайский производитель Oppo. Теперь ZTE показала, как выглядит этот смартфон. Как нетрудно догадаться, спереди не видно отверстий, вырезов, широкой верхней рамки для камеры. Установка камеры внутри экрана избавила разработчиков и пользователей от всего этого. Другим его достоинством является наличие поддержки сетей 5G.

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Изображение Axon 20 5G было опубликовано в китайской социальной сети Weibo президентом мобильного подразделения ZTE. Передняя часть представляет собой исключительно стекло, не считая минимальной рамки внизу. Также есть изображение устройства с включенным экраном.

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Компания обращает внимание на то, что это должен быть первый массовый смартфон с подобными камерами. Похожие прототипы уже существовали. В прошлом году их показывали компании Xiaomi и Oppo, но до продажи они не добрались. Когда до прилавка доберётся смартфон самой ZTE, также пока неизвестно. Ранее сообщалось, что он будет анонсирован в Китае 1 сентября.

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В остальном это будет аппарат со средними характеристиками. У него процессор Snapdragon 765G и экран OLED размером 6,92 дюйма с разрешением 1080 х 2460 пикселей. Разрешение основной задней камеры 64 Мп, сверхширокоугольная камера 8 Мп и сенсор глубины 2 Мп. Внутри экрана камера обладает разрешением 32 Мп. Объём памяти 6, 8 и 12 Гб, хранилища 64, 128 и 256 Гб, батарея 4120 мАч.