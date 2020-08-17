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В сентябре может быть выпущен первый смартфон 5G с камерой внутри экрана

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Производители различных устройств любят предлагать то, что прежде не предлагал никто из конкурентов. На прошлой неделе представитель китайской компании ZTE намекал, что скоро она выпустит очередной смартфон с поддержкой стандарта связи 5G.

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Впрочем, этим уже никого не удивишь. Аппарат ZTE Axon 20 5G может оказаться уникальным тем, что в нём впервые будет предлагаться камера внутри экрана. Стало известно, что смартфон будет анонсирован 1 сентября. Правда, это не означает, что тогда же он поступит в продажу.

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Компании хотят застолбить за собой звание первопроходца, но нередко это происходит только на бумаге. Реального релиза иногда приходится подождать. Другой китайский производитель Oppo ещё в июне показал смартфон с камерой внутри экрана, но относительно сроков начала продаж расплывчато заявил о «ближайшем будущем». Таким образом, остаётся следить за тем, какой именно производитель первым начнёт продажи подобного устройства.

Что касается других спецификаций, Axon 20 5G скорее всего будет смартфоном средней ценовой категории. Об этом можно судить по процессору Snapdragon 765G. У него будет экран OLED с диагональю 6,9 дюйма, основная задняя камера 64 Мп и передняя 32 Мп.

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