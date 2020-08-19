Смартфоны BlackBerry возвращаются благодаря OnwardMobility
Бренд BlackBerry давно утратил свою былую популярность и в последние годы смартфоны с таким названием не привлекали внимания массового покупателя. В 2017 году состоялось первое возрождение бренда благодаря производителю TCL. Он выпустил такие смартфоны, как KEYOne и KEY2. Ранее в этом году лицензионная сделка закончилась и не была продлена, поэтому смартфоны BlackBerry могли остаться в прошлом навсегда.
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Однако, пока этого не произойдёт. Фирма OnwardMobility заключила новую сделку и в будущем году выпустит аппарат BlackBerry. Эта фирма занимается вопросами безопасности, что для корпоративных пользователей играет немалую роль. В партнёрском соглашении принимает участие подразделение Foxconn FIH Mobile, которое будет отвечать за разработку дизайна смартфона под присмотром OnwardMobility.
Пока об аппарате мало что известно, не считая поддержки сетей 5G. Также не забыта физическая клавиатура. Скорее всего, он будет работать на операционной системе Android. Кроме того, может быть выпущен не один смартфон, а несколько. Многое зависит от успеха или неудачи первой модели. Конечно, эти аппараты не станут конкурентами для лидеров рынка и наверняка окажутся нишевым продуктом для энтузиастов.
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