Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Бренд BlackBerry давно утратил свою былую популярность и в последние годы смартфоны с таким названием не привлекали внимания массового покупателя. В 2017 году состоялось первое возрождение бренда благодаря производителю TCL. Он выпустил такие смартфоны, как KEYOne и KEY2. Ранее в этом году лицензионная сделка закончилась и не была продлена, поэтому смартфоны BlackBerry могли остаться в прошлом навсегда.

реклама

Однако, пока этого не произойдёт. Фирма OnwardMobility заключила новую сделку и в будущем году выпустит аппарат BlackBerry. Эта фирма занимается вопросами безопасности, что для корпоративных пользователей играет немалую роль. В партнёрском соглашении принимает участие подразделение Foxconn FIH Mobile, которое будет отвечать за разработку дизайна смартфона под присмотром OnwardMobility.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

Пока об аппарате мало что известно, не считая поддержки сетей 5G. Также не забыта физическая клавиатура. Скорее всего, он будет работать на операционной системе Android. Кроме того, может быть выпущен не один смартфон, а несколько. Многое зависит от успеха или неудачи первой модели. Конечно, эти аппараты не станут конкурентами для лидеров рынка и наверняка окажутся нишевым продуктом для энтузиастов.