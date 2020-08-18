MediaTek анонсировала чип Dimensity 800U с поддержкой двух SIM-карт 5G
Компания MediaTek представила чип Dimensity 800U с поддержкой стандарта связи 5G. По сравнению с другими представителями этого семейства новая модель обладает более обширными возможностями.
реклама
Например, здесь есть поддержка 5G+5G dual SIM dual standby (DSDS) и dual Voice over New Radio (VoNR). Также поддерживается объединение двух сетей 5G (2CC 5G-CA), что должно привести к увеличению скорости доступа в интернет.
Разработчики описывают новый чип как технологию следующего поколения с продвинутой поддержкой 5G, обработкой фотографий и мультимедиа. Что касается основных характеристик, поддерживаются экраны Full HD+ с частотой обновления изображения 120 Гц. Также для повышения качества картинки предлагает стандарт HDR10+ и MiraVision PQ. Смартфоны на этом процессоре смогут работать с сенсорами на разрешениях до 64 Мп, максимальное число поддерживаемых камер составляет четыре.
Сам процессор 8-ядерный с тактовой частотой больших ядер 2,4 ГГц. Это должно сделать его на 11% быстрее, если сравнивать с Dimensity 700 в CPU и на 28% быстрее в GPU. Сроки появления устройств на этом процессоре не называются, но скорее всего это случится в нынешнем году.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила