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Microsoft выпустила в канале для разработчиков сборку Windows 10 20190

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В среду компания Microsoft представила сборку Windows 10 20190 в программе тестирования в канале для разработчиков. Изменений в ней по традиции немного. В частности, есть изменения в интерфейсе после процедуры обновления.

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Microsoft пишет, что до сих пор после обновления не всегда было понятно, что изменилось в системе и как узнать о новшествах. Таким образом, может сложиться ощущение, что его установили напрасно. Теперь используется приложение «Подсказки», которое описывает самые заметные изменения после установки крупных обновлений Windows 10. Чтобы это произошло, нужно поставить галочку в поле Параметры > Система > Уведомления и действия.

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На основе пользовательского отклика внесены изменения в графические настройки. Можно вручную задавать наиболее производительный графический процессор для его использования по умолчанию. Также можно выбирать графический процессор для каждого предложения по отдельности. Это делается в разделе Параметры > Система > Дисплей > Настройки графики или Параметры > Игры > Настройки графики. Для самых требовательных приложений здесь можно установить наиболее мощный графический процессор, если в компьютере их несколько.

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Поскольку сборка относится к ветви rs_prerelease, она не привязана к определённой дате релиза. Это означает, что не факт, что все эти изменения появятся осенью в следующем крупном обновлении Windows 10.

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