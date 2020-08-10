Поставки iPhone по всему миру могут упасть на 30% из-за запрета WeChat
Недавно президент США Дональд Трамп подписал запрет на транзакции в США для приложения WeChat, создателем которого является компания Tencent. Этот запрет может сильно ударить по американской компании Apple. Огромное число китайских обладателей устройств Apple используют данный мессенджер в повседневной жизни. Если он станет недоступен на iPhone, ежегодные продажи этих аппаратов могут снизиться на треть.
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Запрет был подписан на прошлой неделе. Наряду с WeChat и Tencent он касается популярного сейчас приложения TikTok и его разработчика ByteDance.
WeChat в Китае используется не только для текстовой переписки. Также это цифровой платёжный сервис, источник новостей, важный для ведения бизнеса и личной жизни. Аналитик Минг-Чи Куо предупреждает, что если Apple придётся убрать WeChat из своего магазина по всему миру, продажи iPhone могут потерять до 30%. Продажи iPad и AirPods также могут снизиться на 15-25%. Если запрет затронет только США, поставки смартфонов снизятся на 3-6%, остальных устройств на 3%.
Аналитик рекомендует инвесторам сократить количество своих акций в поставщиках комплектующих Apple, таких как LG Innotek и Genius Electronic Optical.
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Пока степень запретов касательно WeChat и последствия предсказать невозможно. Владелец Tencent также владеет Riot Games и обладает 48% акций Epic Games, разработчика сверхпопулярной игры Fortnite. Также у него есть инвестиции в компаниях Tesla, Reddit, Spotify. Таким образом, это не какой-то местечковый китайский бизнес, а глобальный масштаб. В США говорят, что запрет касается исключительно WeChat и не затрагивает другие сферы деятельности Tencent.
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