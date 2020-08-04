Представлен смартфон Nokia C3 на чистой Android по цене $100
Компания Nokia анонсировала бюджетный смартфон C3, который при покупке в Китае обойдётся в $100. При такой цене его конкурентами могут быть аппараты местного производителя Xiaomi, такие как Redmi 7 и Redmi 8A. На смартфоне Nokia установлен чистый вариант операционной системы Android 10. Используется полноценная Android 10, а не Android Go.
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Предлагается единственная аппаратная конфигурация и два цветовых варианта — синий и золотой. Продажи стартуют 13 августа, но пока это относится только к Китаю. В данный момент неизвестно, будет ли C3 официально продаваться в России.
Объём оперативной памяти у этого смартфона равен 3 Гб. Используется хранилище eMMC 5.1 объёмом 32 Гб, можно поставить карту памяти microSD. При такой цене придётся довольствоваться единственной задней камерой с разрешением 8 Мп, передняя камера 5 Мп.
Сзади рядом с камерой находится сканер отпечатков. Селфи-камера располагается над экраном рядом с динамиком.
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Используется панель IPS с диагональю 5,99 дюйма, разрешение которой 1480 х 720. Соотношение сторон этого экрана 18:9. В отличие от большинства бюджетных смартфонов, этот работает не на процессоре MediaTek. Вместо него применяется китайский чип Unisoc SC9863A. Этот производитель ранее был известен как Spreadtrum. Здесь есть 8 вычислительных ядер ARM Cortex A55, которые работают на тактовой частоте 1,6 ГГц, и графический процессор IMG8322. Чип выполнен на техпроцессе 28 нм.
Ёмкость батареи составляет 3040 мАч, быстрая подзарядка отсутствует. Здесь нет разъёма USB-C, вместо него применяется более старый порт microUSB 2.0. Весит аппарат 187 г, размеры корпуса 160 х 77 х 9 мм.
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