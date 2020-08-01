Microsoft уберёт ассистент Cortana с устройств на разных системах в январе
Цифровой ассистент Microsoft Cortana постепенно убирается из потребительских продуктов. Мобильные приложения Cortana будут убраны в будущем январе. В этом году Cortana перестал работать с музыкой, умным домом и функциональностью сторонних разработчиков. Также его убрали из Microsoft Launcher на Android.
реклама
Обновлённый документ поддержки Cortana говорит о новых изменениях. Правда, из высокопарных речей про акцент на инновации и разработки, чтобы клиенты получили помощь там, где она им нужна, трудно понять, что именно изменится.
Дальше более конкретно говорится, что ассистент перестанет поддерживать всю старую функциональность уже в сентябре. Приложение Cortana для Android и iOS в США перестанет работать в начале будущего года. Говорится об интеграции цифрового ассистента в приложения вроде Outlook и Teams, где он позволит повысить производительность труда при управлении календарями и встречами. Также ассистент продолжит использоваться в работе на Windows 10.
Что касается разных устройств, ассистент исчезнет из умных динамиков Harmon Kardon Invoke. Microsoft работала с производителем над прошивкой, которая превратит устройство в Bluetooth-динамик, чтобы работать без Cortana. Некоторые обладатели этих динамиков получат подарочные сертификаты на сумму в $50, но это относится только к США.
реклама
Исчезнет ассистент и из первого поколения Surface Headphones, пострадавшие пользователи получат подарочные сертификаты на сумму $25.
Причина всего этого типичная для подобных технологических продуктов — ассистент Cortana так и не стал широко популярным. Среди более успешных его конкурентов можно назвать Google Assistant и Amazon Alexa.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила